استقرار أسعار الحديد والأسمنت - الجمعة 28 أكتوبر 2022

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022.



• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



استقر سعر طن حديد عز عند 17670 جنيها.

واستقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

وبلغ سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 17500 جنيه.

ووصل سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع 17900 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

وبلغ سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 17550 جنيها.

ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.



• فيما جاءت أسعار الأسمنت للطن الواحد كما يلي:



استقر سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1520 جنيها.

وثبت سعر أسمنت النصر مسجلا 1460 جنيها.

وسجل سعر أسمنت لافارج 1490 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1460 جنيها للطن.

وثبت سعر طن أسمنت حلوان عند 1520 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1560 جنيها.