 رمضان قديروف: مقتل 23 جنديًا إثر هجوم شنته أوكرانيا في مدينة خيرسون - بوابة الشروق
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رمضان قديروف: مقتل 23 جنديًا إثر هجوم شنته أوكرانيا في مدينة خيرسون

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3:34 ص

قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الحليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن 23 جندياً قتلوا إثر هجوم شنته أوكرانيا بالمدفعية خلال الأسبوع الجاري.
وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم الخميس، فإن قديروف أشار أيضاً إلى إصابة 58 آخرين في ذلك الهجوم الأوكراني.
وأوضح الزعيم الشيشاني -في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي- أن الحادث وقع في منطقة خيرسون الجنوبية، مضيفاً أنه "تم الانتهاء من جميع عمليات الانقاذ في الموقع وهناك قائمة نهائية للقتلى والجرحى، حيث قتل 23 جندياً وجرح 58".

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