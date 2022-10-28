وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بانتهاء التعبئة الجزئية لـ300 ألف شخص

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بانتهاء عملية التعبئة الجزئية لـ 300 ألف شخص، فيما تستمر مراكز التجنيد باستقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين فقط.



ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم عن شويجو قوله: "اكتمل إرسال المواطنين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة اليوم. وتوقف تسليم المواطنين الاستدعاءات. واكتملت المهمة التي حددتها، 300 ألف شخص، ولا توجد خطط لأي مهام إضافية".



وأكد وزير الدفاع الروسي أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مستمرة في قبول طلبات تجنيد المتطوعين فقط والراغبين بالخدمة بموجب العقود.



وأشار إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لإعداد وتدريب أولئك الذين تم تعبئتهم قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وأضاف شويجو أنه كجزء من التعبئة الجزئية، تطوع 13 ألف شخص للالتحاق بالقوات المسلحة. وكان متوسط ​​عمر الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية 35 سنة.



وقال إنه تم إرسال 82 ألف جندي تمت تعبئتهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة بعد تدريبهم، منهم أكثر من 41 ألفا يعملون كجزء من الوحدات. مؤكدا أن هناك 218 ألف جندي في ميادين التدريب، يطورون قدراتهم القتالية.



وأكد أن المشاركين في القتال في إطار العملية العسكرية الخاصة سيحصلون على وضع المحاربين القدامى.