وزير الاتصالات الفلسطيني: ستارلينك تراجعت عن تقديم خدمة الإنترنت لغزة بعد تهديد إسرائيل

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر، إن الوزارة اتخذت إجراءات متوازية، منذ الساعات الأولى لفصل الجانب الإسرائيلي خدمات الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة، أمس الجمعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الوزارة كثفت التواصل مع شركة «ستارلينك» التي تقدم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.



وأكمل: «في ساعات الصباح كان التوجه إيجابيًا من طرفهم لتقديم تلك الخدمات، وبدأنا إجراءات شراء الأجهزة، والتنسيق مع الجانب المصري وجهات دولية لإدخال تلك الأجهزة الأرضية والحصول على تلك الخدمات».



ونوه بأن «الشركة في ساعات ما بعد الظهر، تراجعت عن توجهها الإيجابي، وقررت تقديم الخدمات للمؤسسات الإغاثية الدولية المعترف بها فقط»، موضحًا أنه «طلب منهم تقديم الخدمات للمؤسسات الإغاثية الفلسطينية».



ورجح تراجع الشركة عن قرارها بعد تهديد وزير الاتصالات الإسرائيلي شولومو كرعي، بقطع الاتصالات عن «ستارلينك»، واستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إدخال خدماتها إلى قطاع غزة.



ولفت إلى تواصله مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إنه طلب منه تقوية الشبكات المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية، وفتح خدمات التجوال للشرائح الفلسطينية.



واستطرد: «أجاب أنه يتواصل مع باقي جهات الاختصاص لاستكمال هذا العمل، نحن نأمل تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت وأن تكون متاحة في المناطق المتاخمة للحدود مع مصر؛ حتى يتسنى لنا التواصل مع باقي أهلنا في القطاع».