عمان تحذر من مغبة الاجتياح البري لغزة: ينذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة

أكدت سلطنة عمان، أن استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة، تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشجبها القوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.

وحذرت في بيان اليوم، من مغبة العمليات العسكرية البرية التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها، والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وناشدت المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقنا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا، فيما امتنع 45 عن التصويت.