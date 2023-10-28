جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل توسيع النشاطات البرية في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مواصلة توسيع النشاطات البرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «مجموعات قتالية مشتركة من القوات المدرعة والهندسية والمشاة عملت في نشاطات برية بشمال القطاع».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن «قوات الجيش رصدت عناصر كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية».

وأشار إلى أن «القوات قصفت منزلًا مفخخًا، كما وجه مقاتلو الوحدات المدرعة مروحيات مقاتلة لقصف مبنى استخدمته المقاومة الإسلامية كنقطة التقاء».

ولفت إلى «تدمير خلايا حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه الجيش، إضافة إلى استهداف طائرة مسيَّرة منزلاً مفخخاً كان يأوي عدداً من عناصر المقاومة».

جيش الدفاع واصل اليوم توسيع النشاطات البرية في قطاع غزة حيث عملت مجموعات قتالية مشتركة من القوات المدرعة والهندسية والمشاة في نشاطات برية في شمال قطاع غزة.



ورصدت قوات الجيش في إطار هذه النشاطات خلايا تخريبية كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية، حيث هاجمت القوات… pic.twitter.com/9ddOmrWFHy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، مساء اليوم السبت، أن «الجيش يتقدم إلى المرحلة التالية من الحرب».

وقال في تصريحات إن «تدمير حماس مستحيل بدون الاجتياح البري»، مشيرًا إلى بذل تل أبيب ما بوسعها لاستعادة الرهائن.

وأضاف: «أهداف الحرب تتطلب الدخول البري فلا إنجازات دون مخاطر ولا انتصار دون دفع الثمن».

وتعرض قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.