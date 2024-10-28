رئيس تشاد: مقتل ما لا يقل عن 40 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية غرب البلاد

أعلن رئيس تشاد، مقتل ما لا يقل عن 40 جنديا على يد مسلحين مجهولين خلال هجوم على قاعدة عسكرية بغرب البلاد ليلة أمس الأحد.

وزار رئيس تشاد إدريس ديبي، القاعدة صباح اليوم الاثنين، وأعلن تدشين عملية عسكرية لملاحقة المسلحين.

وتواجه تشاد منذ فترة طويلة تمردا في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وخلال يونيو الماضي، قٌتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين بعدما أدى اندلاع حريق لانفجار متفجرات في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة إنجمينا.

وتعاني تشاد، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 18 مليون نسمة، من اضطرابات سياسية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أسفرت عن فوز ديبي.

وقاد ديبي، البلاد كرئيس مؤقت خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت وفاة والده عام 2021.