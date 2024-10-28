فرجينيا تطلب من المحكمة الأمريكية العليا إعادة حذف 1600 ناخب من قوائمها

طلبت ولاية فرجينيا اليوم الاثنين، من المحكمة الأمريكية العليا التدخل للسماح للولاية بحذف نحو 1600 ناخب من قوائمها، حيث تعتقد أنهم من غير مواطنيها.

وجاء الطلب بعد تأييد محكمة استئناف اتحادية بالإجماع أمر قاض اتحادي بإعادة تسجيل هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 1600 ناخب ، قال القاضي إنه تم حذفهم بشكل غير قانوني من القوائم بموجب أمر تنفيذي من قبل الحاكم الجمهوري للولاية.

ويقول الحاكم جلين يونجكين إنه أمر بالحذف اليومي في محاولة لمنع غير المواطنين من التصويت.

ولكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا جايلز قالت يوم الجمعة الماضي، إن برنامج يونجكين غير قانوني بموجب القانون الاتحادي لأنه يحذف الناخبين بشكل منهجي خلال "فترة هدوء" مدتها 90 يوما قبيل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.

ورفعت وزارة العدل وائتلاف من المجموعات الخاصة دعوى قضائية لمنع برنامج يونجكين لحذف الأسماء في وقت سابق من الشهر الجاري.

ودفعوا بأن فترة الهدوء قائمة لضمان عدم حذف الناخبين الشرعيين من القوائم بسبب الأخطاء البيروقراطية أو أخطاء اللحظات الأخيرة التي لا يمكن تصحيحها في الوقت المناسب.

وقال يونجكين إنه ببساطة يؤيد قانون الولاية الذي يتطلب من فرجينيا إلغاء تسجيل غير المواطنين.

وأمس الأحد ، أيدت لجنة من ثلاثة قضاة في الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في ريتشموند ، فيرجينيا ، القاضي الذي أمر بإعادة تسجيل الناخبين.

وقالت محكمة الاستئناف إن فرجينيا مخطئة في التأكيد على أنها مجبرة على إعادة 1600 من غير المواطنين إلى قوائم الناخبين.

وبدلا من ذلك ، قضت محكمة الاستئناف بأن عملية فرجينيا لحذف الناخبين لم تثبت أي دليل على أن من تم حذفهم هم كانوا في واقع الأمر من غير المواطنين.