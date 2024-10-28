عشرات الآلاف يتظاهرون في جورجيا والمعارضة تدعو إلى انتخابات جديدة

تظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الجورجية تبليسي ضد فوز حزب الحلم الجورجي الحاكم في الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات من المعارضة لإعادة الانتخابات تحت إشراف دولي.

وخاطبت رئيسة البلاد الموالية للغرب، سالومي زورابيشفيلي، المتظاهرين، بينما لوح المتظاهرون بالأعلام الأوروبية والجورجية أمام البرلمان.

وقالت زورابيشفيلي: "لقد سرقوا أصواتكم وحاولوا سرقة مستقبلكم".

ورغم الأدلة الواضحة على حدوث مخالفات، أعلنت اللجنة الانتخابية في جورجيا فوز حزب الحلم الجورجي القومي المحافظ الحاكم ، في الانتخابات التي جرت أول أمس السبت بنسبة بلغت نحو 54 %، وفقا للأرقام الأولية.

وحصلت تحالفات المعارضة المؤيدة لأوروبا على نسبة 11٪ أو أقل من الأصوات.

وقالت زورابيشفيلي إنها لن تعترف بنتائج تصويت السبت قائلة إنها مزورة تماما. وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المخالفات الكثيرة كانت بسبب التدخل الروسي.

ووصفت زورابيشفيلي ما حدث بأنها عملية احتيال مخططة بدقة ومتطورة وشاملة.

وقالت: "لم نر شيئا كهذا يحدث في هذا البلد من قبل"، مضيفة أنه "تم تكييفها في كل موقع وفي كل منطقة".

وأعلنت أكبر أربع جماعات معارضة أنها ستتخلى عن ولاياتها البرلمانية ودعت إلى إعادة الانتخابات.

يشار إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة على الحدود الجنوبية لروسيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك ، علقت بروكسل محادثات الانضمام بسبب العديد من القوانين القمعية التي دفع في اتجاهها حزب الحلم الجورجي الحاكم هذا العام.

والشخصية المهيمنة في حزب الحلم الجورجي القومي المحافظ هو الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي ، الذي صنع ثروته في موسكو ، والذي يحبذ المصالحة مع روسيا والتعاون مع الصين.