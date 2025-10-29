الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سفيرة فنلندا

استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السفيرة ريكا إيليي، سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع فنلندا.

وجاء اللقاء بحضور أحمد صقر، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وكلٍّ من أعضاء مجلس الإدارة: "محمود مرعي، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، وإسماعيل أبو حمدة، ومحمد حفني، والمهندس البدوي السيد، بالإضافة إلى بسنت قاسم، مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية".

وخلال اللقاء، تم استعراض فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتعليم الفني، فضلًا عن مناقشة سبل زيادة الاستثمارات الفنلندية في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة داخل محافظة الإسكندرية.

وأشادت السفيرة الفنلندية، بالدور الرائد الذي تقوم به غرفة الإسكندرية في دعم القطاع التجاري وتطوير الشراكات الدولية، مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل وتنظيم فعاليات وبعثات تجارية مشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا، ويدعم جهود التنمية والتجارة في الإسكندرية.