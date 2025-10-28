البنك الدولي يتوقع تراجع معدلات الفقر في باكستان

من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في باكستان بنسبة 3% خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو، وبنسبة 3.4% العام المقبل، بحسب ما أظهره تقرير صادر عن البنك الدولي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن تراجع التضخم أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، إلى 22% في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو، مقابل 25% في العام السابق، بحسب ما قالته كريستينا ويزر، كبيرة خبراء الاقتصاد في قسم الممارسات العالمية للفقر والإنصاف التابع للبنك الدولي.

وقالت ويزر، في مؤتمر صحفي بإسلام آباد، إن تراجع معدلات الفقر يعود إلى النمو في قطاعي البناء والخدمات اللوجستية، والتراجع الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية.

وتوقعت ويزر، أن تبلغ نسبة عجز الموازنة 5.4% خلال السنة المالية الحالية، و5.2% في العام المقبل؛ وأن يبلغ متوسط ​​التضخم 7.2% خلال السنة المالية لعام 2026، و6.8% العام المقبل، بحسب ما جاء في التقرير.