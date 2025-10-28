توقعات الدخل القاتمة تثبط معنويات المستهلكين في ألمانيا

دفعت التوقعات المتراجعة بشأن تطور الدخل إلى تراجع معنويات المستهلكين في ألمانيا مرة أخرى.

فقد تراجع مناخ الاستهلاك في الدراسة الشهرية لمعهدي أبحاث السوق في نورنبرج "جي إف كيه" و"إن آي إم" خلال شهر أكتوبر بمقدار 1.6 نقطة ليصل إلى سالب 241.1 نقطة.

وقال رولف بيركل، خبير شئون الاستهلاك لدى "إن آي إم": "الوضع الجيوسياسي المتوتر المستمر، ومخاوف التضخم المتزايدة، والقلق المتنامي بشأن فقدان الوظائف تجعل الأمل في تعافٍ قصير الأجل لمناخ الاستهلاك يتلاشى".

وكانت توقعات الدخل ارتفعت في سبتمبر الماضي بمقدار 11 نقطة، ما دعم مناخ الاستهلاك بشكل عام. أما في أكتوبر فقد انخفضت هذه التوقعات بمقدار يقارب 13 نقطة.

ومن ناحية أخرى، شهدت ميول الشراء وتوقعات النشاط الاقتصادي - باعتبارها ركائز مهمة أخرى لحساب مناخ الاستهلاك - زيادة طفيفة على مستوى منخفض، بينما استقرت الرغبة في الادخار دون تغيير.

وارتفعت ميول الشراء – أي الرغبة في شراء أشياء كبيرة في المستقبل القريب – في أكتوبر بمقدار 3ر2 نقطة، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى العام الماضي. كما ساهم تضخم سبتمبر الماضي، الذي قدره مكتب الإحصاء الاتحادي بنسبة 2.4% - أي أعلى بكثير من الهدف البالغ 2% - أيضا في ارتفاع الرغبة في الادخار.

وعلى الأقل توقفت الاتجاهات السلبية في توقعات النشاط الاقتصادي، ما يعني أن الألمان يتوقعون بعض التحسن في الاقتصاد قريبا، لكنهم لا يتوقعون تحسنا شاملا.

يُذكر أن دراسة مناخ الاستهلاك تُجرى بصفة دورية منذ عام 1974 وتعد مؤشرا مبكرا مهما لسلوك المستهلكين.

وتُجرى الدراسة، شهريا بتكليف من المفوضية الأوروبية وتشمل نحو ألف شخص.