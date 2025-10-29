الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه للبلوجر محمد أوتاكا في اتهامه بنشر محتوى خادشة

محكمة القاهرة الاقتصادية، البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، في اتهامه بـ نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت إليه عدة اتهامات من بينها غسل أموال تُقدر بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت النيابة بالتحفظ على أمواله وحساباته البنكية لحين الانتهاء من التحقيقات.

وخلال جلسات التحقيق، أقر بأنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة، وجذب المتابعين لتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

فيما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته كميات من مخدري "الحشيش والكوكايين"، داخل مسكنه بمنطقة الشروق بالقاهرة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن عملية الضبط جاءت عقب ورود بلاغات عدة ضد المتهم، تتهمه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشر تلك المقاطع لزيادة المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.