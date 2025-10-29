ترامب: لم نتمكن من الاتفاق على التوقيت للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من وصوله إلى مدينة جيونججو في جنوب شرق البلاد، لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبية لي جيه ميونج.

وقال ترامب في مستهل قمته مع لي في متحف جيونججو الوطني: "أعرف كيم جونج -أون جيدا. ونحن على وفاق. ولم نتمكن حقا من الاتفاق على توقيت".

وقد أثارت زيارة ترامب لكوريا الجنوبية، يومي الأربعاء والخميس، تكهنات باحتمال اجتماعه مع كيم لاستئناف الدبلوماسية الشخصية بينهما بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقد التقى الزعيمان ثلاث مرات خلال ولاية ترامب الأولى، وكان اللقاء الأول في سنغافورة في يونيو 2018، ثم التقيا بفيتنام في فبراير 2019، وفي قرية الهدنة "بانمونجوم" في يونيو من العام نفسه.

وقد وصفت بانمونجوم بأنها المكان الأكثر ترجيحا لعقد القمة الرابعة، بحسب "يونهاب".