 طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 3:27 م القاهرة
طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 3:11 م

يدير طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا، مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الذهاب بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعاون الحكم الأثيوبي مواطنوه، ديمبانانا أنديالفيلو المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.


