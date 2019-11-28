باحث مصري عن بتكاره مركبا يقضي على مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية: نقطة انطلاق لتطوير العلاجات الجديدة

قال الدكتور عمر الخلفاوي، الباحث في علوم الأحياء الدقيقة بجامعة ماك ماستر بكندا، المبتكر لمركب يقضي على مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية، إن المركب نقطة انطلاق لتطوير العلاجات الجديدة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الأربعاء، أن المركب يشل قدرة الميكروب في إحداث المرض نفسه، ويسلبه الدروع المسببة للأمراض، كما يقلل قدرة الميكروب على مواجهة جهاز المناعة ويسلبه القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، مؤكدًا على أهميته في التخلص من العدوى بشكل أكثر فعالية، والقدرة على استخدام المضادات الحيوية وفعاليتها من جديد.

وأشار إلى «مرور المركب بمجموعة من مراحل التطوير تشمل وضعه في شكل دوائي، وإجراء الاختبارات الإكلينيكية والسريرية، ثم الموافقة عليه وترخيصه من أجل إتاحته للمرضى وبالمستشفيات»، موضحًا أنها «عملية طويلة إلى حد ما إلا أن البداية بوجود مركب يعمل بشكل مختلف وطريقة غير تقليدية انطلاقة مبشرة».

ونشرت مجلة «Scientific American» العلمية المتخصصة، تقريرًا حول نجاح الباحث المصري عمر الحلفاوي، في ابتكار مركب يقضي للمرة الأولى على مقاومة بكتيريا خطيرة للمضادات الحيوية.

