الأحد 12 أبريل 2026 2:36 م القاهرة
تايوان ترصد 12 سفينة وطائرتين عسكريتين تابعة للصين حول أراضيها

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 2:05 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 2:05 م

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية طائرتين عسكريتين و8 سفن حربية و4 سفن رسمية، تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن إحدى الطائرتين عبرت خط الوسط ودخلت منطقة تحديد الدفاع  الجوي الجنوبية الشرقية لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، حسب موقع تايوان نيوز  اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري طائرات عسكرية صينية 70 مرة وسفنا 96 مرة . ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة" .


قد يعجبك أيضا

