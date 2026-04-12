مقتل 179 شخصا جراء فيضانات عارمة وأمطار غزيرة في أفغانستان

أسفرت الفيضانات العارمة والأمطار الغزيرة عن مقتل 179 شخصا على الأقل في أفغانستان، فيما وردت أنباء عن مقتل 22 شخصا في مختلف أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت سلطات مكافحة الكوارث في أفغانستان إن 179 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 236 آخرون منذ أواخر مارس؛ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، ووردت أنباء عن مقتل 22 شخصا آخرين في الساعات الـ24 الماضية فقط.

وتلقي تلك الأرقام الضوء على تزايد الخسائر البشرية الناجمة عن الطقس السيء في مختلف أنحاء البلاد، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر مسئولون أن عشرات المنازل دمرت أو ألحقت بها أضرار في الأيام الأخيرة، حيث دمر 48 منزلا تماما و134 بشكل جزئي. ودمرت الفيضانات أيضا الأراضي الزراعية ، مما زاد من سوء الأوضاع التي تعاني منها المجتمعات الريفية المعرضة بالفعل للخطر.

ومنذ بداية الأزمة، دمرت الفيضانات أكثر من 1200 منزل وألحقت أضرارا بأكثر من 5700 منزل آخر، بينما تضررت حوالي 9000 أسرة. وسجلت السلطات أيضا فقدان تسعة أشخاص، مما زاد المخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.