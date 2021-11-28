كندا تسجل 1982 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

سجلت كندا 1982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و792 ألفا و561 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و681 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 60 مليونا و340 ألفا و980 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.