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كشف ايهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، سبب استبدال محمود وادي، مهاجم الفريق أمام مانيما الكونغولي في الكونفدرالية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا اليوم الأحد أمام مانيما الكونغولي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالكونغو ضمن ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ايهاب جلال في تصريحات للموقع الرسمي بعد المباراة: «في البداية أود أن أشكر اللاعبين على المجهود المبذول أمام ناميبا».

وأضاف: «حققنا فوز صعبا للغاية وسط أجواء شاقة وكان من الممكن أن نزيد من عدد الاهداف ونستغل كم الفرص التي اتيحت لنا، لكن بالنسبة للجو المحيط ودرجة الحرارة العالية هو أمر ايجابي».

وأكمل: «المكسب سيعود علينا بفوائد كثيرة في مباراة العودة، وبالنسبة لمحمود وادي أخرجته بسبب الإرهاق الذي يعاني منه وكنا نريد زيادة عدد اللاعبين في وسط الملعب».