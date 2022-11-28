الشرطة الصينية تعتدي بالضرب على صحفي من بي بي سي خلال احتجاجات

تعرض صحفي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "للضرب والركل من قبل الشرطة" قبل اعتقاله خلال احتجاجات على إجراءات كوفيد-19 في الصين.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن هيئة الإذاعة البريطانية قولها إنها "قلقة للغاية" بعد تأكدها من "تعرض المصور إدوارد لورانس لهجوم" في شنغهاي يوم الأحد.

وأظهرت بعض اللقطات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لورانس أثناء جره على الأرض مكبل اليدين، في الوقت الذي شوهد فيه وهو يقول في مقطع فيديو آخر:"اتصلوا بالقنصلية الآن".

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "إن بي بي سي قلقة للغاية بشأن معاملة الصحفي إد لورانس، الذي تم اعتقاله وتقييد يديه أثناء تغطيته للاحتجاجات في شنغهاي".

وتابع "لقد تم احتجازه لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحه، وأنه أثناء اعتقاله تعرض للضرب والركل من قبل الشرطة".وأضاف "حدث هذا أثناء عمله كصحفي معتمد".

وزعمت بي بي سي أنها لم تتلق أي تفسير رسمي أو اعتذار من السلطات الصينية، مضيفة أن المسؤولين قالوا إنه تم اعتقال لورانس "لمصلحته" خشية انتقال عدوى كوفيد-19 إليه من حشد المحتجين .

وقالت بي بي سي: "نحن لا نعتبر هذا تفسيرا ذا مصداقية".

ومنذ يوم الجمعة الماضي ، يجري تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء الصين ، التي تندر بها بشدة المظاهرات، بسبب الإجراءات الصارمة التي تتخذها البلاد ضد كوفيد -19.