السقا: الأهلي فى أزمة بسبب تدوير كولر وغياب رضا سليم مؤثر

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أكد عبد الظاهر السقا قائد المنتخب الوطني الأسبق، أن النادي الأهلي هذا الموسم سيعاني مع كولر بسبب عدم ثبات التشكيل خلال المباريات الأخيرة للفريق.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات إذاعية:" الأهلي فى أزمة بسبب تغيرات كولر فى التشكيل وعليه الثبات على عدد من اللاعبين لأن ذلك يضر بالفريق، أتفهم أن عدد المباريات كبير، ولكن تغييراته أيضا كثيرة للغاية.

وأضاف:" غياب اللاعب المغربي رضا سليم لفترة طويلة يؤثر على الأهلي لأنه لاعب مميز يضيف حلول للفريق وكان يحتاجه فى هذه الفترة.

وخاض الأهلي، 5 مواجهات في الدوري حتى الآن، ولديه مواجهة مؤجلة أمام فريق بلدية المحلة.

وفاز الأهلي، في 4 مواجهات على حساب كل من ( المصري البورسعيدي، الإسماعيلي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب)، وتعادل في لقاء وحيد أمام فريق الجونة.

سجل لاعبو الأهلي 12 هدف، واستقبلت شباكهم 4 أهداف.