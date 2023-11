ويجز على صفحات النيويورك تايمز بالكوفية الفلسطينية لدعم غزة والحديث عن الموسيقى

تداول بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إحدى صفحات جريدة النيويورك تايمز العالمية الشهيرة، حيث ظهر مغني الراب المصري في حوار مطول مع الصحيفة وهو يرتدي "الكوفية الفلسطينية"، إحدى الأيقونات البصرية التعبيرية البارزة في دعم القضية، وكان ويجز أحد أبرز المصريين المتحدثين عن القضية في الولايات المتحدة من خلال ظهوره في بعض البرامج التلفزيونية ومشاركته في احتجاجات نيويورك، بالإضافة إلى حذفه منصة فيسبوك لدعمها للاحتلال الإسرائيلي.

ويجز يستهل حديثه بدعم غزة

ذكرت الصحيفة في بداية الحوار مع ويجز بشكل واضح موقفه من الحرب على غزة، "في منتصف جولته الحالية – بعد انتهاء محطته الأوروبية وقبل مواعيد حفلاته الأولى في أمريكا الشمالية – بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد أوضح ويجز، الذي كان صريحًا في دعم الفلسطينيين، أنه لا ينوي التخفيف من حدة آرائه بينما يعمل على الوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وقد نشر مؤخرًا مقطع فيديو على إنستجرام لمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك، وأعلن أن جزءًا من عائدات جولته هذه سيذهب إلى جهود الإغاثة في غزة".

وقال ويجز: "سأعمل على رفع مستوى الوعي حول القضية دائما، وسأدين تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وقتلهم، وآمل أن أحاول التعافي من كل الصور المروعة التي رأيتها لكي أبدأ في رؤية حياة أفضل حتى نتمكن من الغناء والرقص والعودة إلى الاستمتاع بما نقوم به".

النيويورك تايمز تبرز أهمية ويجز كرابر

"أصبح ويجز هو الفنان الأكثر بثًا على Spotify في مصر منذ عام 2020، وأرقامه آخذة في الازدياد، وفي عام 2022، تم اختياره الفنان الأكثر بثًا على المنصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبح أول فنان مصري يقدم عرضًا في FIFA World نهائي الكأس، وبيعت تذاكر حفلاته كاملةً في لندن وبرلين قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي كأول فنان عربي يقوم بجولة عالمية تدعمها شركة الحفلات العملاقة Live Nation".

قالت سلام كميد، رئيس قسم تسويق المحتوى في منصة الموسيقى الإقليمية أنغامي، في مكالمة فيديو من دبي للنيويورك تايمز: "لقد كان أحد الرواد الذين نقلوا موسيقى الراب المصرية إلى مكان مختلف، أصبحت أغنية البخت الآن الأغنية الأكثر بثًا على الإطلاق على المنصة، كما ينظر له باعتباره حركة هيب هوب عربية مختلفة".

وأضافت كميد، أن ويجز يلعب دورًا حيويًا في الموسيقى العربية وخارجها "إنه في الواقع صوت جيله، نحن نتابع كيف يرى المشهد المصري على وجه التحديد أن ويجز هو ذلك الفنان الشاب الذي جاء من خلفية بسيطة وهو شخص بسيط جدًا يؤمن حقًا بحلمه".

ذكرت الصحيفة أن صعود ويجز تزامن مع موجة من الاهتمام والتقدير للموسيقى العربية عامة، حيث انتشرت أغنية "Very Few Friends" لمغني الراب الفلسطيني الجزائري سانت ليفانت وأغنية "The Snake" للمغنية الفلسطينية الأمريكية لانا لوباني على TikTok، وعرضت على الشاشات أعمال لصٌناع مصريين، مثل"Moon Knight" التي امتلئ بالأغاني المصرية.

وقال ويجز في حواره: "أرى نفسي كشخص موجود هنا ليُظهر للناس أشياء ربما لم يكونوا على علم بها، لأن شغفي هو البحث عن الأشياء بشكل أساسي،. وأنا فقط أواصل الحفر والاستمرار".

ويجز الآن يضع نصب عينيه الوصول إلى المستمعين خارج العالم الناطق باللغة العربية مع الاستمرار في التركيز على الأصوات والإيقاعات العربية الأصيلة بطرق تدفع الثقافة إلى الأمام، وقال: "إذا كانت العين العالمية مسلطة علينا الآن، فهناك فرصة لتسليط الضوء على الأشياء القديمة التي كانت لدينا منذ زمن، وفي الوقت الحالي، أنا أصنع الموسيقى لأنني أحبها حقًا وأستمتع بها".