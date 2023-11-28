جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا العودة لمنازلهم شمالي غزة

أصيب، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان.

أدّى ذلك إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.

واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.

ويواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.