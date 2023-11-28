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روسيا: مقتل نحو 110 جنود أوكرانيين في منطقة دونيتسك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 10:35 ص

قال المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة القتالية الروسية ألحقت الهزيمة بلواءين أوكرانيين بالقرب من مستوطنتي كليشيفكا وكورديوموفكا في منطقة دونيتسك، وكبدت العدو خسائر نحو 110 جنود.

وأضاف أستافيف "ضربت مجموعة الجنوب القتالية العاملة في منطقة دونيتسك، بدعم من الطيران والمدفعية، أفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين الأوكرانيين 24 و93 بالقرب من مستوطنتي كورديوموفكا وكليششيفكا. وتكبد العدو خسائر بنحو 110 جنود ومركبتين قتاليتين للمشاة في هذه المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال أستافيف إن القوات الروسية دمرت أيضا مدافع هاون أوكرانية من عيار 120 ملم قرب مستوطنتي كليشيفكا وفيرخنيكامينسكوي.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.


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