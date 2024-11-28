بنفيكا يضرب موناكو بثلاثية في دوري الأبطال

تخلص بنفيكا من نتائجه المخيبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه موناكو، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

وعلى ملعب لويس الثاني، بادر موناكو بالتسجيل مبكرا عن طريق المغربي إلياس بن صغير في الدقيقة 13، لكن اليوناني فانجيليس بافليديس أدرك التعادل لبنفيكا في الدقيقة 48.

واضطر موناكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الإيفواري ويلفريد سونجو في الدقيقة 58 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق الفرنسي تغلب على النقص العددي، عقب تسجيل لاعبه سونجوتو ماجاسا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز البرازيلي آرثر كابرال هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 85، قبل أن يحرز زميله السويسري زكي أمدوني الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد بنفيكا، الذي خسر أمام فينورد وبايرن ميونخ في الجولتين الماضيتين، إلى 9 نقاط في المركز 14، في حين توقف رصيد موناكو، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز الثامن.