أعلن ألكسندر سانتوس، المدير الفني للجيش الملكي المغربي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، المُقرر إقامتها لحساب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد رضا تكناوتي

خط الدفاع: أوجستو كارنيرو - أنس باش - مروان لوادني - فالو ميندي

خط الوسط: زين الدين دراك - محمد ربيع حريمات - عبد الفتاح حدراف

خط الهجوم: أحمد حمودان - محسن بوريكة - يوسف الفحلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الجيش الملكي في مباراة اليوم كل من: أيوب الخياطي - يونس عبد الحميد - نوح محمد العبد - جمال الشماخ - أيوب آيت خسو - خالد آيت ورخان - رضا سليم - أشرف الحباسي - سليمان بوشكالي.

ويحتل نادي الجيش الملكي المغربي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا بلا نقاط، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 3 نقاط.