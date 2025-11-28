المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات تتفقد آليات إدخال المساعدات من معبر رفح

وصلت إلى معبر رفح البري، حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، والوفد المرافق لها، برفقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

اطلعت حاجة لحبيب، على آليات إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال بوابة فرعية ملاصقة للبوابة الرئيسية للمعبر.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري، لافتا إلى أنه مخصص للأفراد، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو من يقوم بإغلاق المعبر في الجانب الفلسطيني، وسبق أن استقبلت مصر من خلال معبر رفح البري المصابين الفلسطينيين وغيرهم قبل سيطرة قوات الاحتلال على الجزء الفلسطيني من المعبر وتدمير منشآته.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم إدخال المساعدات من بوابة جانبية حتى معبر كرم أبو سالم، حيث يتم تفريغها في جانب الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه رغم فحص المساعدات يتم إعادة جزء كبير منها دون تسليمها للجهات الفلسطينية الإنسانية، حيث قدمت مصر أكثر من 70% من حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزه في أكتوبر 2023، فضلا عن الرعاية الطبية التي تم تقديمها لأعداد كبيرة من المرضى والجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

بدورها ثمنت المفوضة الأوروبية الجهود المصرية في الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودورها في إرسال المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل لكميات كافية لاحتياجات قطاع غزه دون معوقات، مشيرة إلى أن ما يحتاجه قطاع غزه الذي يعاني ظروفا إنسانية بالغة السوء، وفقا لتقديرات المنظمات الدولية، يصل إلى نحو 600 شاحنة يوميا.