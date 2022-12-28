 فرصة ذهبية للزمالك.. الأهلي يتعادل مع سيراميكا في الدوري - بوابة الشروق
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فرصة ذهبية للزمالك.. الأهلي يتعادل مع سيراميكا في الدوري

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 9:03 م

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهد لمثله، مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وظلت نتيجة التعادل السلبي قائمة ين الفريقين حتى سجل أحمد رمضان بيكهام، الهدف الوحيد في الشوط الأول، عند الدقيقة 45 عن طريق كرة مقوسة رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح سيراميكا عن طريق محمد شكري على رأس أحمد رمضان الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفا للنادي الأهلي في الدقيقة 37 عن طريق برونو سافيو بعد تسلل على علي معلول.

وفي الشوط الثاني، سجل علي معلول هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 78.


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