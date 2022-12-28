الرئيس الكوري الجنوبي يوجه بالرد الحازم على أية استفزازات لبيونج يانج

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، اليوم الأربعاء، أهمية اتخاذ إجراءات "المعاقبة والانتقام" بعبارات لا لبس فيها، ردا على أي أعمال استفزازية من قبل بيونج يانج، مشيرا إلى أن هذا هو أقوى وسيلة لردع الاستفزازات.

ووجه الرئيس الكوري الجنوبي، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء المكتب الرئاسي ومجلس الأمن الوطني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، تعليماته للمسؤولين بالرد الحازم على أية أعمال استفزازية لبيونج يانج، دون الخوف من مجرد امتلاك الشمال للأسلحة النووية.

وقد أرسلت كوريا الشمالية 5 طائرات مسيرة بدون طيار إلى المجال الجوي لسول، أمس الأول الاثنين، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها؛ ما أثار التساؤلات حول مدى استعداده لمواجهتها.