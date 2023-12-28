ميقاتي: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان يؤدي لاندلاع حرب شاملة

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الخميس في بيروت، حيث جرى عرض للعلاقات بين البلدين والوضع في جنوب لبنان وغزة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، جدد «ميقاتي» خلال الاجتماع المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.

واعتبر «ميقاتي» أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان، قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل، داعيًا إلى «ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان».

وكرر التأكيد أن «المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض إلى حل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم».

وأكد أن «من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش، أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب».

بدوره، اعتبر كاميرون، أن «تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم».

وأضاف: «أنا ممتن لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة معي اليوم، ولجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد».