يونيفيل تعلن إصابة جندي من قواتها بعد تعرض دورية لهجوم من مجموعة شبان جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» إصابة جندي حفظ سلام الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة للقوة لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة بجنوب لبنان، مشيرة إلى تضرر آلية في الحادث.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إن «الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني».

وأشار إلى أن «حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي، خلال عملها على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق».

ودعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، مؤكدة أن «حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا يزالون يتابعون مهامهم، وسيواصلون عملهم الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد».