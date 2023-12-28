تراجع الناتج الصناعي لليابان بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نشرت اليوم الخميس، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعه بنسبة 1.6% بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وعلى أساس سنوي انكمش الناتج الصناعي لليابان خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.4% بعد نموه بنسبة 1.1% خلال أكتوبر الماضي.

وعلى هامش إعلان بيانات الناتج الصناعي، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن تقييمها لآفاق الناتج الصناعي هو متقلب بشكل حاد.

وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 6% شهريا، ثم يتراجع بنسبة 7.2% في الشهر المقبل.