إدانة مشرف سجن نورث كارولينا بعد إصدار تعليمات بضرب سجين

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أدين مشرف سجن اتحادي في نورث كارولينا بعدما ذكر محققون أنه وجه رجل شرطة بالسجن بإلحاق عقوبة جسدية برجل محتجز بالمنشأة عن طريق ضربه.

وأقر دانيل ميتشل، وهو ضابط سابق برتبة ملازم بمكتب السجون الاتحادي، بجرمه الأسبوع الماضي بالتورط في جناية التآمر لانتهاك حقوق الإنسان، وفقا لبيان من وزارة العدل.

وقال مايكل إف. إيزلي الابن ممثل الادعاء الأمريكي في بيان: "يعمل رجال الشرطة بالمؤسسات الإصلاحية في بيئات خطيرة بموارد محدودة ويستحقون احترامنا وامتناننا. لكن رجال الشرطة الذين يتصرفون خارج إطار القانون لإصابة سجين يقوضون سيادة القانون، وينتهكون الحقوق المدنية ويعرضون حياة ضباط الشرطة الآخرين للخطر".