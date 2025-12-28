المجتمع الدولي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

أصدرت الصين واليابان وأستراليا، اليوم الأحد، بيانات منفصلة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند وتدعو كلا الجانبين إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال.

وقال وانج وينبين السفير الصيني لدى كمبوديا، "إنه لخبر رائع أن كمبوديا وتايلاند توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن وقف إطلاق النار ونأمل أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل فعال وأن تعود حياة الشعبين إلى طبيعتها قريبا"، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

من جانبه قال كيتامورا توشيهيرو، السكرتير الصحفي بوزارة الشئون الخارجية اليابانية، "ستواصل الحكومة اليابانية بذل جهود متنوعة لتعزيز خفض التصعيد، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مثل جهود دبلوماسية بالتنسيق مع دول معنية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الآسيان".

من جانبها، أعربت استراليا عن تقديرها لفرق مراقبي رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ودورها الأساسي المتواصل. وقالت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية في بيان لها "نحث كمبوديا وتايلاند على اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق سلام عادل ودائم وللتخفيف من الآثار الإنسانية للصراع"

وكانت تايلاند وكمبوديا قد وقعتا أمس السبت اتفاقية لوقف إطلاق النار لإنهاء أسابيع من القتال على طول حدودهما بسبب مطالب إقليمية متنافسة.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عند ظهر أمس، وتدعو إلى وقف التحركات العسكرية ووقف انتهاك المجال الجوي للأغراض العسكرية.