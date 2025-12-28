بوتين يلتقي الرئيس الكازاخستاني السابق نزارباييف في الكرملين

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، لقاء مع الرئيس السابق لجمهورية كازاخستان نورسلطان نزارباييف، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.





وجرى اللقاء في قاعة الطعام داخل الشقق السكنية الرئاسية في الكرملين، وهو تقليد يعكس مستوى عاليا من الثقة والعلاقات الممتازة .

وسبق أن حظي عدد من القادة بهذا النوع من اللقاءات، من بينهم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

ويحرص الرئيس بوتين على الحفاظ على اتصالات منتظمة مع نزارباييف، إذ تشير بيانات منشورة على الموقع الرسمي للكرملين إلى أن آخر لقاء بينهما عقد في 29 مايو 2025.

كما كان بوتين قد استقبل الرئيس الكازاخستاني السابق في ديسمبر من العام الذي سبقه في مقر إقامته بضواحي موسكو في نوفو-أوغاريوفو.

ويُعد نورسلطان نزارباييف، البالغ من العمر 85 عاما، أول رئيس لجمهورية كازاخستان المستقلة، حيث شغل المنصب خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2019. وفي مارس 2019، وقع مرسوما بالتخلي عن صلاحياته طوعا، ليتولى بعده قاسم-جومارت توكاييف رئاسة البلاد.