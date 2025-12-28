 حسن مصطفى: رواتب لاعبي المصرية للاتصالات تعادل راتب لاعب واحد في الأهلي - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 5:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

حسن مصطفى: رواتب لاعبي المصرية للاتصالات تعادل راتب لاعب واحد في الأهلي

الشروق
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 5:24 م

أبدى حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، حزنه الشديد عقب خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام فريق المصرية للاتصالات.

وقال مصطفى في تصريحات إذاعية: «خروج الأهلي بالأمس أمر مؤسف، والأهلي يضم لاعبين كثيرين».

وأضاف: «هزيمة الأهلي بهذه التشكيلة أمر يدعو للحزن، وكانت فرصة للبدلاء لإثبات أنفسهم والحصول على مكانة أساسية في التشكيل الأساسي للفريق في الفترة المقبلة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «رواتب لاعبي المصرية للاتصالات تساوي راتب لاعب واحد فقط من لاعبي الأهلي الذين شاركوا بالأمس، وللأسف لم يستغل لاعبونا الفرصة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك