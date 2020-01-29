كولومبيا تواجه توترات مع فنزويلا بسبب تسليم عضوة مجلس شيوخ سابقة

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تعتزم كولومبيا أن تطلب من المعارضة الفنزويلية تسليم عضوة مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة التي صدر ضدها حكم بالسجن بتهمة التزوير الانتخابي ودبرت عملية فرار من نافذة عيادة طبيب العام الماضي.

وقالت وزارة العدل أمس الثلاثاء: "إن كولومبيا لا تعترف بالنظام الديكتاتوري للرئيس (نيكولاس) مادورو وليس لديها علاقات معه، لذلك نحن بحاجة إلى أن نطلب التسليم من حكومة خوان جوايدو".

وأعلن زعيم المعارضة جوايدو، الذي يجري جولة دولية حاليا، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد قبل عام وحاز اعتراف عشرات الدول، بما فيها كولومبيا.

لكن جوايدو لم يستطع انتزاع السلطة من قبضة مادورو، الذي يحظى بدعم الجيش واعتقلت شرطته عضوة مجلس الشيوخ السابقة، عايدة ميرلانو.

وقال جوايدو إن الحكومة المؤقتة التي يرأسها ستقدم "كل التعاون الممكن" إلى كولومبيا لتسهيل تسليم ميرلانو رغم قيام مادورو "باختطاف مؤسسي" للسلطة في فنزويلا.

لكن مراقبين كولومبيين أشاروا إلى أن المعارضة لا تتمتع بسلطة للامتثال لطلب التسليم من قبل كولومبيا.