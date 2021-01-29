أفريكوم تثني على إصلاحات تشيسكيدي في الكونغو الديمقراطية

أثنى السفير آندرو يونج، نائب قائد القوات الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) للتعاون العسكري المدني على محاولات رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي لإصلاح الجيش ومحاربة الفساد.

جاء ذلك عقب لقائه اليوم الجمعة مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي بالقصر الرئاسى بحضور السفير الأمريكى بكينشاسا ، مايك هامر.

وقال السفير أندرو يونج: "نتطلع إلى بناء مستقبل جديد مع جيل جديد من القادة العسكريين في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، معربا عن ترحيبه "بالتزام الرئيس تشيسكيدي بإضفاء الطابع المهني على برنامج إصلاح الجيش الكونغولي ومحاربة الفساد".

وفى تغريدة حديثه للسفير الأمريكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ، قال إن "إدارة بايدن الجديدة توفر فرصا لتوسيع نطاق التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية" والتى تعد دولة غنية بالثروات (المعادن والخشب) التي تستغلها الصين على نطاق واسع.واستشهد السفير بحماية الغابات الاستوائية ومكافحة الأوبئة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تشيسيكيدي دخل ،منذ بداية ولايته في "شراكة من أجل السلام والازدهار" مع إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن في أبريل 2019.