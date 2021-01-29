مدرب الدحيل: ثقتي كبيرة في تخطي الأهلي بكأس العالم للأندية

أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز في مواجهة الأهلي بالدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 وحتى 11 فبراير المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل يوم 4 فبراير المقبل في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، على أن يلتقي الفائز مع فريق بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي يوم 8 من الشهر ذاته.

وقال لموشي في تصريحات نقلتها صحيفة «الراية» القطرية: «ثقتي كبيرة في عناصر الدحيل لتقديم المطلوب منهم في مونديال الأندية وقدرتهم على مواجهة الأهلي بحثًا عن الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وتشريف الكرة القطرية».

وأضاف المدرب الجزائري: «سنعمل على استغلال كل الظروف في البطولة لصالحنا من أجل تقديم صورة مشرّفة تعكس مدى العمل الكبير المبذول على مدار الفترة الماضية من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي في مختلف الاستحقاقات».

وأضافت الصحيفة، أن نادي الدحيل بقيادة لموشي، سيخوض مرانه الأول اليوم بالملعب الفرعي للنادي، استعداداً لمواجهة الأهلي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس الأمير.