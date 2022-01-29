البر الرئيسي الصيني يسجل 37 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 37 حالة إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19.

وسجلت مقاطعة تشجيانج، شرقي الصين، 18 حالة جديدة محلية العدوى أمس الجمعة، جميعها في مدينة هانجتشو، حاضرة المقاطعة. ومن بين حالات العدوى المحلية الأخرى، تم تسجيل 5 حالات في كل من بكين وتيانجين، و3 حالات في شينجيانج، وحالتين في هيلونججيانج، وحالة واحدة في كل من خبي وشانشي وخنان وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسجل البر الرئيسي الصيني أيضا 22 حالة إصابة بكوفيد-19 وافدة من الخارج أمس الجمعة.

وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 أو حالات وفاة جديدة أمس.

وذكرت اللجنة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، الذي يشمل الحالات المحلية والوافدة، وصل الى 105934 حالة حتى أمس الجمعة.

ولا يزال هناك 2127 مريضا يخضعون للعلاج، بينهم ثمانية في حالة خطيرة. وتوفي إجمالي 4636 مريضا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من عامين.