كشف إيهاب وصفي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن تفاصيل وأسباب انخفاض أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن الجرام فقد خلال الأسبوع الماضي 25 جنيهًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن السبب الرئيسي في الزيادة هو زيادة الفائدة مما يؤدي لارتفاع سعر الدولار، حين يرتفع أمام العملات ينخفض سعر الذهب.

واستكمل، أن سعر الأوقية وصل إلى 1786 جنيهًا. فيما وصل عيار 21 إلى 786 جنيهًا بانخفاض يقترب من 24 إلى 25 جنيهًا.

وأوضح، أنه لا يمكن التوقع بأسعاره إلا بعد تداولات الإثنين المقبل، قائلًا: « بعد الظهر تحدد الرؤية معانا، وكل الأوقات مناسبة لشراء الذهب لأنه إذا انخفض أكيد هيرد ويرجع أقوى من الأول».