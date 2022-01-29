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بالصور.. رئيس وزراء إثيوبيا يزور الإمارات


نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 1:15 م | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 1:15 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة أجراها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏

ونشر الحساب الرسمي لمكتب أبي أحمد، اليوم السبت، صورًا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.

وقال الحساب: "سافر أبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

 بدوره، علّق أبي أحمد، على زيارته للإمارات، قائلًا عبر حسابه على "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".

وأضاف أن اللقاء ناقش القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

 

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