إغلاق مراكز المساعدات الأمريكية في غزة بعد إصابة جنديين أمريكيين إثر انفجار قنبلة

أغُلقت اليوم السبت، مراكز توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة حتى إشعار آخر إثر إصابة جنديين أمريكيين بانفجار قنبلة، بعد أن شهدت استشهاد المئات من منتظري المساعدات بقصف إسرائيلي.

وأعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، اليوم السبت، أن عاملي إغاثة أمريكيين أصيبا بجروح غير خطيرة في هجوم موجه على موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأضافت المؤسسة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان لها، أن من المعتقد أن الهجوم نفذه مهاجمان ألقيا قنابل يدوية.

وتابعت أن الأمريكيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقبل يومين، حذرت وزارة الداخلية في غزة من أي تعامل مع المؤسسة الأمريكية "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، متهمة إياها بأنها مصيدة للموت الجماعي والإذلال، وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية.

وأطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة هذا التحذير لكل من يتعامل أو يتعاون أو يتعاطى، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع "مؤسسة غزة الإنسانية" أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.

وجاء في بيان الداخلية: "لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية.