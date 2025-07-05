ترامب: إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، أعرب ترامب في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، عن اعتقاده بأن الأنشطة النووية الإيرانية تعرّضت لانتكاسة دائمة.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

لكن ترامب أشار إلى احتمالية أن تعيد إيران إطلاق البرنامج النووي في مكان مختلف، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح أن بدء إيران إنتاج أسلحة نووية سيمثل مشكلة، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، ولفت إلى أن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وأكد أنه سيناقش قضية إيران خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، في واشنطن.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات.

وتدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات، فيما خلص تقرير مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الضربات الأمريكية أخرته فقط لبضعة أشهر.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.