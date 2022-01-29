أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين، بالفنانة منى زكي، مؤكدة أنها تحبها وتتمنى لها التوفيق خاصة أن «زكي» ممثلة هامة ولها تاريخ يشفع لها حتى لو حزن الجمهور من تقديمها بعض الأعمال، وذلك في إشارة إلى فيلم «أصحاب ولا أعز».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن رأي الجمهور حول الفيلم أشار إلى أن طريقة التناول وعرض الأفكار ليست قريبة من المجتمع، مشيرة إلى أنها «منقولة نقل مسطرة من فيلم إيطالي».

وأضافت أن الأفكار المطروحة في الفيلم طُرحت في أفلام أخرى لكنها لم تستفز الناس، متابعة: «هنا طريقة الطرح قد تكون استفزت المجتمع العربي؛ لأنها توصل رسالة بأن الموجود فيه أمر عادي وهو ما سبب ضيقًا للجمهور».

وأكدت أن السينما المصرية مليئة بالأفلام الهامة، معقبة: «يجب أن نحترم رد الجمهور ولا نرد ردودًا مستفزة على رأيهم، طالما هناك إجماع كبير إنهم مش حابين ده والطرح والتناول الذي تم به عرض الأفكار يجب احترامه».

وذكرت أن العيب في الفيلم لا يقع على منى زكي، ولا يجب إلقاء اللوم بالكامل على الممثلين، موضحة أن موضوع الفيلم أصله أجنبي والمبادئ القيمية داخل العمل غريبة أو بعيدة عن المجتمع العربي، كما أن طريقة طرحها ليست مناسبة.