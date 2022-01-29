يحل الفنان بيومي فؤاد، ضيفا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي في أولى حلقاته بموعده الجديد وبعد أن سيتم إذاعة حلقاته في العاشرة مساءً الأحد والاثنين من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة.

وسيكون حوار فني ممتد يذاع على حلقتين غدا الأحد وبعد غد الاثنين، ويفصح فيه بيومي فؤاد عن أسرار وكواليس خاصة بمسيرته المهنية واستعدادته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية في المستقبل.

كما يتطرق الحوار إلى كشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته وكيف كانت انطلاقته واقرب الناس إليه من الوسط الفني وخارجه.

كما يواصل برنامج "واحد من الناس" فقراته الإنسانية والتنموية، حيث يضع المواطن البسيط نُصب عينه، ويدعم الحالات الإنسانية عبر إجراء عمليات جراحية ومشروعات صغيرة وقوافل طبية وغذائية للقرى الاكثر احتياجا وتجهيز الأيتام؛ ليساهم في رسم البسمة والسعادة على شفاه وقلوب المشاهدين والبسطاء في شتى محافظات الجمهورية، وتحول البرنامج إلى منظومة خير ومحبة وتعاون وتكافل ودعم وفرحة كأكبر بوابة خير بالإعلام المصري.