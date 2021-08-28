عمرو أديب عن حفل« Joy Awards»: «القضية مش قضية فلوس ولكن نفوس»

علق الإعلامي عمرو أديب، على حفل Joy Awards 2022، والذي أقيم أمس الخميس في الرياض، مشيرًا إلى أنه تم تكريم أبرز الشخصيات التي ساهمت خلال العام الماضي في ترفيه المواطنين.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن حفل أمس شهد أكبر تجمع للفنانين من جميع دول العالم، متابعًا: «القضية مش قضية فلوس بل قضية نفوس، الجميع يرغب في المشاركة بهذا الحدث الهام».

واستكمل، أن المايسترو زياد الرحباني، شارك أمس في الحفل بأغنية عن البيئة بمشاركة 25 طفلًا وتم تجسيد هذه الأغنية على المسرح، لافتًا إلى أن من أكثر المواقف تأثيرًا في حفل أمس، هو تكريم الراحل سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وتابع، أن حفل تكريم أمس شهد مشاعر قوية وحقيقة عند تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز بحضور دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، قائلًا: «المسرح كله وقف لما نطقوا اسم دلال عبدالعزيز وسمير غانم وأكتر مدة تحية من الجمهور استمرت لمدة طويلة».