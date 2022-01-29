الخضر في ألمانيا يختارون رئيسة جديدة للحزب

انتخب الخضر في ألمانيا ريكاردا لانج عضوة البرلمان الألماني "بوندستاج" في مؤتمر عقده الحزب عبر شبكة الإنترنت.

وقال الحزب إن لانج البالغة من العمر 28 عاما، حصلت اليوم السبت على 93ر75 % من الأصوات.

صوت 552 مندوبا بنعم بينما صوت 137 بلا، وامتنع 38 عن التصويت.

لم يتم تأكيد النتيجة بعد عن طريق الاقتراع البريدي، والذي سيجرى بحلول 14 فبراير المقبل.

تقليديا يختار حزب الخضر قيادة مزدوجة.

أراد السياسي المختص في السياسة الخارجية أوميد نوريبور أن يصبح زعيما ثانيا للحزب إلى جوار لانج، وكان من المقرر أيضا التصويت على ذلك اليوم السبت.

لم تتمكن لانج من إلقاء كلمة على خشبة المسرح المقام في صالة برلين فيلودروم، حيث احتشد عدد يمكن السيطرة عليه من أفضل أعضاء الخضر، بسبب الإصابة بكورونا.

شارك مئات من المندوبين في التصويت عبر الإنترنت.

تحل زعيمة الحزب الجديدة محل بيربوك التي قادت الحزب مع روبرت هابيك لمدة أربع سنوات، وكوزيرة للخارجية الألمانية لا يمكن أن تظل زعيمة الحزب أطول من ذلك وفقا لقوانين حزب الخضر