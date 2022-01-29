مجلس الأمة الكويتي: الحكومة تعتذر عن حضور جلسة الغد بسبب كورونا

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد الراجحي، أن الحكومة قدمت اعتذرا لحضور جلسة غد الأحد؛ لمناقشة مقترحات مجلس الأمة الخاصة بشأن الوضع الصحي الناتج عن جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية؛ وذلك بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وقال الراجحي - في تصريح اليوم السبت - إن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة، والتي كانت مقرره غدا.

وأضاف "الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام، حتى تكون الوزارة جاهزة للرد إلا أنه تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".

وأكد الراجحي أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الأعضاء، بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة في طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.